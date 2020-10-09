AB vekillerinden G20 Riyad Zirvesi'ne boykot talebi

Avrupa Parlamentosu'nda geçtiğimiz perşembe günü bir oturum düzenlendi. Bu oturumda AB ve üyesi ülkeleri, 'Suudi Arabistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve devam eden yasadışı ve keyfi tutuklamaların meşrulaştırılmasının önlenmesi' doğrultusunda G20 Zirvesi'nde temsil seviyesini düşürmeye çağıran geniş kapsamlı bir önerge kabul edildi.

AFP haber ajansının kaynağına göre önergenin Cemal Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıl dönümü zamanında çıkartılmasının Riyad yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'in milletvekillerinin davetine kulak vermesi halinde G20 zirvesine katılmayacaklarını belirtti.

AB milletvekilleri, AB Komisyonu ve Konseyi Başkanlarına hitaben dünyanın en önemli zirve toplantılarından birine ev sahipliği yapan bir hükümetin korkunç insan hakları ihlallerini meşrulaştırılmaması gerektiğininçağrısında bulundu.

Suudi Arabistanlı yetkililer, AFP'nin yorum talebine henüz bir yanıt vermedi.