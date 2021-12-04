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Ekonomi AB üyesi ülkeden Türkiye'ye turist akını! Tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar
Ekonomi

AB üyesi ülkeden Türkiye'ye turist akını! Tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar

AB üyesi Bulgaristan'dan Edirne'deki Ulus Pazar'ına turist akını devam ediyor. Esnafın yüzünü güldüren turist akını, ekonomiyi canlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:24:00 - 2021-12-04 19:28:44

Bulgaristan’ın para birimi 1 Leva’nın 7 lira 90 kuruşa ulaşmasını fırsata çeviren komşu ülke Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye akını artarak devam ediyor.

Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları çarşı pazarda yoğunluğa sebep oldu.

Bulgarlar ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor

Ulus Pazarı’na akın eden Bulgarlar, iğneden ipliğe birçok ihtiyacını buradan karşıladı.

Esnafın yüzünü güldürüyor

Yoğunluk, kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi’nde de yaşandı. Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgar turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

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