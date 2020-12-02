  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB üyelerinin tümü aynı anda Kovid-19 aşısına erişebilecek
Aktüel

AB üyelerinin tümü aynı anda Kovid-19 aşısına erişebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:23:55 -
AB üyelerinin tümü aynı anda Kovid-19 aşısına erişebilecek

BRÜKSEL (AA) - Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği (AB) dayanışması çerçevesinde, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına aynı anda erişeceğini bildirdi.

Spahn ve AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, sağlık bakanlarının çevrim içi düzenlediği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin aşı konusunda çok geniş bir tutum benimsediğini ve "tek bir ata oynamadığını" ifade eden Spahn, bu nedenle bazı gecikme ve aksaklılardan daha az etkilendiğini dile getirdi.

Spahn, aşıları denemek için binlerce gönüllünün bulunduğuna işaret etti.

En önemli hususların ise aşının etkisi ve güvenilirliği olduğunu vurgulayan Spahn, "AB dayanışması çerçevesinde 27 üye ülke aşıya aynı anda ulaşabilecek." dedi.

- "2 milyar doz aşıya erişimimiz olacak"

Kyriakides ise Avrupa'da sayıların azalmakta olduğunu ancak durumun hala "hassas ve ciddi" olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da her 17 saniyede bir, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kyriakides, "Aşılama başarılı şekilde gerçekleşene kadar önümüzdeki aylarda da Kovid-19'la mücadele etmek için tedbirlere uymalıyız." diye konuştu.

Avrupa'da yıl sonu tatili yaklaşırken tüm üye ülkelerin koordineli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kyriakides, kısıtlamaların erken gevşetilmesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

Kyriakides, AB'nin aşı için 6. anlaşmasını imzalamaya hazırlandığını belirterek "Avrupa Aşı Stratejisi sayesinde 2 milyar doz aşıya erişimimiz olacak." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi
Ekonomi

100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına olan ilgi artıyor. En çok ihracat yapılan ülke ABD olurken diğer en çok talep ise Rusya ve Fransa'dan geldi...
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.
FETÖ Avrupa’da kanser gibi yayılıyor!
Gündem

FETÖ Avrupa’da kanser gibi yayılıyor!

Yarım asra yakındır ülkemizin kılcal damarlarına kadar sinsice sızan FETÖ’nün, benzer bir taktiği Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerd..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay