AB ülkesinde LGBT terörü! Propaganda ilkokul seviyesine indi: 5-8 yaşa ‘trans olma’ eğitimi

LGBT lobisinin yeni hedefi ilkokul çocukları. Belçika'da geçtiğimiz hafta yasalaşan bir düzenleme ile ilkokul çocuklarına cinsellik eğitimi verilmesinin önü açıldı.

Belçika'da 12 Temmuz 2012'den bu yana EVRAS kısaltması ile adlandırılan ve ülkede birçok tartışmaya yol açan cinsel eğitim programı zorunlu eğitim programına alındı. Belçika'nın Volonya-Brüksel Federasyonu 7 Eylül'de yapılan oylamada skandal tasarıyı kabul etti ve ERVAS'ın ilkokul ve ortaokullardaki tüm öğrenciler için zorunlu olmasına karar verdi.

İLKOKUL ÇOCUKLARINA LGBT PROPAGANDASI

ERVAS kurumunun hazırladığı programda kadın ve erkek rol tanımları tamamen kaldırılırken "cinsellikte özgür seçim" anlayışına dair skandal maddeler yer alıyor. LGBT lobisinin hedefinde özellikle 5-8 yaş arasındaki çocukların olduğunu gösteren skandal madde şu şekilde:

5-8 yaşlarında, çocuğun cinsiyet kimliği onaylanma eğilimindedir ancak hayatı boyunca değişmeye devam edebilir. Bazı çocuklar trans kimliklerini daha kolay ifade etmeye başlarlar. Çocuklar cinsiyet kimliklerinin doğumda kendilerine atanan cinsiyetle örtüşmediğini hissederse, bu durum sosyal kaygı şeklinde kendini gösterebilir.

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CİNSİYET DEĞİŞTİRME BASKISI

9-11 yaş arasındaki çocuklar için açılan kategoride ise ilkokul seviyesindeki çocuklara kadın-erkek rollerinden çıkarak "kendi cinsiyetlerine kendileri karar verme" anlayışının öğretilmesi hedefleniyor. Bu konuda ise şu skandal ifadeler kullanılıyor:

Herkesin cinsel yaşamını ve ilişkilerini seçme, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kendi kararlarını verme ve başkalarının haklarına saygı göstererek bunların sonucu olan davranışları benimseme özgürlüğüne sahip olduğunu kabul eder. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında, kendi kaderini tayin etme, kişinin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsiyet ifadesini uygun gördüğü şekilde tanımlama ve cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınmasını sağlama özgürlüğünü ifade eder.

EVRAS'ın bu yaş kategorisinde "9-11 yaş: Sınıfta nasıl cinsel içerikli film izletilebilir? Nasıl yapılabilir? Cinsel içerikli film nedir ve cinsel içerikli film karakterlerin klişeleri" programı da öne çıkıyor. Sınıflarda cinsel içerikli filmlerin çocuklara izletilebilmesinin önünün açıldığı kategoride çocuklara ilk cinsel deneyimlerinin nasıl olması gerektiği anlatılacak.

'NASIL TRANS OLUNUR?' EĞİTİMİ

12-14 yaş kategorisinde ise "cinsiyetler arası geçiş" teşvik ediliyor. Çocuklara trans kimliğine bürünmenin normal olduğu öğretilecek. Ayrıca, "biyolojik olmayan cinsel kimliklerin inşası sırasında gençlerin desteklenmesi" öğütlenecek. Karşılıklı veya aynı cinsle olan tüm cinsel ilişkilerin nasıl uygulanabileceği anlatılacak.

AİLELER AYAKLANDI

Belçika'daki aileler skandal eğitim programına karşı ayaklandı. Yasa onaylanırken geniş çaplı protestolar düzenleyen aileler, yarın Brüksel'de büyük bir eyleme hazırlanıyor.