AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Hollanda Savunma Bakanlığı’nın başlattığı yeni askeri personel alımı kampanyası kapsamında Türk ve Fas kökenli gençlere de özel bir duyuru yapıldı. Duyuruda özellikle 17-35 yaş arası gençlerin askerlikle ilgili düşüncelerini paylaşabileceği bir etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Bakanlığın düzenlediği etkinlik, 8 Kasım’da Amsterdam’daki Straatmuseum (Sokak Müzesi) binasında gerçekleştirilecek. Sadece 80 kişilik kontenjanla sınırlı olan programa katılım ücretsiz, ancak önceden bildirim yapılması gerekiyor.

Etkinliğin amacı, 17–35 yaş arasında Hollanda’da yaşayan Türk ve Fas kökenli gençlerin savunma ve orduyla ilgili düşüncelerini öğrenmek. Bunun yanı sıra katılımcılar, Hollanda ordusu hakkında ne düşündüklerini ve Türk-Hollanda askeri iş birliğine nasıl baktıklarını da özgürce dile getirecek.

Etkinliğe davet edilen gençler, savunma alanında çalışan profesyonellerle tanışma ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunma şansı da elde edecek.

Sadece 80 kişi kabul edilecek

Etkinliğe katılmak isteyen gençlerin, belirtilen iletişim yolları üzerinden bu isteklerini zamanında bildirmesi gerekiyor. Çünkü etkinliğe sadece davet edilen 80 genç katılabilecek.

Etkinliğin yapılacağı yer, daha çok sokak sanatçılarının eserlerinin bulunduğu Straatmuseum (Sokak Müzesi) binası olacak. Saat 18.30’da başlayacak etkinlik, 21.30’a kadar devam edecek.

Etkinliğe katılanlardan ücret alınmayacak; ayrıca görüş bildiren gençlere 25 euro katkı ödemesi yapılacak. Katılımcılar, etkinlikte sunulacak 5 çeşit akşam yemeğinin de tadını çıkaracak.

Programın moderatörlüğünü, Mocro Maffia ve Gouden Uur dizilerinden tanınan oyuncu ve sunucu Nasrdin Dchar üstlenecek. Etkinlik boyunca gençler hem birbirleriyle hem de Hollanda Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan Türk ve Fas kökenli askerlerle doğrudan sohbet edebilecek.