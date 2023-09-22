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Dünya AB ülkesi için bir ilk: 5 Orta Asya ülkesinin liderlerini Berlin'de ağırlayacak! Çağrı yapıldı
Dünya

AB ülkesi için bir ilk: 5 Orta Asya ülkesinin liderlerini Berlin'de ağırlayacak! Çağrı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 19:36:00 - 2023-09-22 19:39:58
AB ülkesi için bir ilk: 5 Orta Asya ülkesinin liderlerini Berlin'de ağırlayacak! Çağrı yapıldı

Bir AB ülkesi için ilk kez oluyor: Toplantıda Olaf Scholz, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz önümüzdeki cuma günü Berlin'de beş Orta Asya ülkesinin liderlerini kabul edecek.

Bir AB ülkesi için ilk olacak toplantıyı hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit duyurdu. Hebestreit Scholz'un önümüzdeki cuma günü Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri ile akşam yemeğinde bir araya geleceğini söyledi.

Hebestreit, "Görüşmeler sırasında ikili ilişkiler, ekonomik konular ve ayrıca enerji politikasında işbirliği gibi bir dizi konu ele alınacak," ifadelerini kullandı.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Scholz ile perşembe günü görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden bu yana, Çin ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği de, geleneksel olarak Rusya'nın etkisi altındaki bu beş eski Sovyet cumhuriyetiyle bağlarını güçlendirmeye çalışıyor.
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Mayıs ayında da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Orta Asya devletlerinin liderleri ile benzer bir zirve gerçekleştirmişti.

Bu hafta BM Genel Kurulu sırasında ABD Başkanı Joe Biden da beş liderle bir toplantı yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki savaştan bu yana Orta Asya'yı iki kez ziyaret etti.

Ukrayna'nın işgali öncesinde enerji tedarikinde Rusya'ya oldukça bağımlı olan Almanya, özellikle bu ülkelerin sunabileceği alternatifler arıyor. (euronews)

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