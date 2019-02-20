AB ülkeleri vize ücreti ne kadar? | Avrupa Birliği ülkeleri vize başvurusu

Avrupa Birliğine seyahat edecek olan vatandaşlar vize işlemleri esnasında ne kadar ücret ödeyeceğini merak ediyor. AB ülkeleri vize ücreti ne kadar oldu? AB vize başvurusu ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AB ülkeleri vize ücreti ne kadar?

AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.

Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.

Vize başvurusu ne zaman yapılacak?

Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekyor.