0553 313 94 23

AB ülkeleri vize ücreti ne kadar? | Avrupa Birliği ülkeleri vize başvurusu

Avrupa Birliğine seyahat edecek olan vatandaşlar vize işlemleri esnasında ne kadar ücret ödeyeceğini merak ediyor. AB ülkeleri vize ücreti ne kadar oldu? AB vize başvurusu ücreti ne kadar? İşte detaylar...

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
AB ülkeleri vize ücreti ne kadar? | Avrupa Birliği ülkeleri vize başvurusu

Avrupa Birliğine seyahat edecek olan vatandaşlar vize işlemleri esnasında ne kadar ücret ödeyeceğini merak ediyor. AB ülkeleri vize ücreti ne kadar oldu? AB vize başvurusu ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AB ülkeleri vize ücreti ne kadar?

AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.

Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.

Vize başvurusu ne zaman yapılacak?

Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize  ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
  1. ab vizesi
  2. AB ülkeleri vizesi
  3. ab vizesi ücreti
  4. AB ülkeleri vize ücreti
  5. ab ülkeleri vize başvuru ücreti ne kadar
  6. ab konseyi
  7. ab vize başvuru süresi
  8. ab vizesi kaç euro
  9. avrupa vizesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve istihdam" protestosu
    1. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    2. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    3. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    4. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    5. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    6. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    8. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    9. Festival öncesi davul zurna ile..
    10. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    11. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    12. Başkan Türel Google Trends..
    13. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    14. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    15. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    17. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    18. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    19. Gaziantep'te asayiş
    20. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    21. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    22. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    23. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    24. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    25. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    26. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    27. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    28. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    29. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    30. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı