AB ülkeleri seyahat kısıtlamalarında ortak kriterlerle hareket edecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birbirleri arasında uygulanan seyahat kısıtlamaları konusunda koordinasyon içinde hareket etmek üzere anlaştı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, üye ülkeler AB bölgesi içinde ortak kriterler ve seyahat kısıtlamaları durumunu gösteren ortak bir harita kullanarak koordineli yaklaşım sergileyecek. Haritada 27 AB üyesinin yanı sıra İzlanda, Lichtenstein, Norveç de bulunacak.

Her üye her hafta Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine (ECDC) kendi verilerini sağlamak zorunda olacak. Bu veriler, son 14 günde her 100 bin kişide görülen yeni Kovid-19 vaka sayısını, son haftada her 100 bin kişiye uygulanan test sayısını, son haftadaki pozitif test oranını içerecek.

ECDC bu verileri kullanarak bölgelerin ayrıntılı gösterildiği haritayı hazırlayacak ve sürekli güncelleyecek. Bölgeler "yeşil", "turuncu" ve "kırmızı" renklerle işaretlenecek.

Yeni vaka sayıları son 14 günde 100 binde 25'in altında olan ve testlerin pozitiflik oranı yüzde 4'ün altında kalan yerler "yeşil" ile gösterilecek. 100 binde 50'nin altında yeni vaka sayısı ve yüzde 4 ve üzerinde pozitiflik oranı veya 100 binde 25 ile 150 arasında yeni vaka ve yüzde 4'ün altında pozitiflik oranı bulunan yerler "turuncu" olacak.

Yeni vakalar son 14 günde 100 binde 50'nin, pozitiflik oranı yüzde 4'ün üzerindeyse veya yeni vakalar 100 binde 150'den fazlaysa bu bölgeler "kırmızı" ilan edilecek. Yeterli bilgi olmayan yerler ise "gri" ile gösterilecek.

AB ülkeleri, yeşil kodlu bölgelere gidilmesini veya bu yerlerden gelenleri kısıtlamayacak. Turuncu ve kırmızı bölgelerle ilgili kısıtlamalarda epidemiyolojik durum dikkate alınacak ve orantılı davranılacak.

AB üyeleri, yeşil olmayan bölgelerden gelenlerden karantinaya girmesini, test yaptırmasını veya gelmeden hemen önce yapılmış testin sonucu getirmesini ayrıca ortak kullanım için hazırlanacak "yolcu yer bilgisi" formu doldurmasını isteyebilecek.

Her ülke, kısıtlama uygulayacağı diğer ülke veya ülkelere 48 saat önceden bilgi verecek, halkı ise 24 saat önceden bilgilendirmek zorunda olacak.

AB ülkeleri daha önce kendi kriterlerini kullanarak seyahat kısıtlamalarına karar veriyordu. AB yönetimi, sürekli değişen renk kodları ve haritalar nedeniyle AB ülkelerinin vatandaşlarının seyahatlerinde karışıklık yaşandığı gerekçesiyle böyle bir yönteme geçilmesini uzun süredir öneriyordu. Hazırlanan yeni haritaya "https://reopen.europa.eu/en" adresinden ulaşılabiliyor.



