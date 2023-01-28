AB ülkeleri Rus rafineri petrol ürünlerine dikkat çeken tavan fiyatı kararı! O tarihte talep etti: 100 dolar...

Politico internet sitesinin haberine göre, Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan AB, bu ürünlerinin fiyatını sınırlamak için harekete geçti.

Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alan AB Komisyonu, üye ülkelere, G7 ülkeleri ile birlikte Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

Bu çerçevede AB, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt (fuel oil) ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmesini istedi.

5 Şubat tarihinde yürürlüğe alınmasını talep etti

AB, söz konusu tavan fiyatların, Birliğin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosunun devreye gireceği 5 Şubat tarihinde yürürlüğe alınmasını talep etti.

Böylece, AB ve G7, Rusya'nın üçüncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına sınırlamalar getirecek.

Batı ülkelerinin şirketleri Rusya'dan rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenecek tavan fiyatın altında satılması halinde hizmet sunabilecek.

G7 ülkelerinin de tavan fiyata katılması istenecek

Bu aşamada, AB Komisyonu teklifini üye ülke temsilcileri ele alıyor. Tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesi için AB ülkelerinin oybirliği gerekiyor. dunya.com'un aktardığı haberde: AB içinde oybirliği sağlanınca, G7 ülkelerinin de tavan fiyata katılması istenecek.

Öte yandan, AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararları 5 Aralık'ta başlamıştı.

Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor

Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.