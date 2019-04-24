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AB ülkeleri motorlu taşıtlardan 428 milyar avro vergi topladı

AB üyesi 15 ülke, motorlu taşıtlardan yıllık 428 milyar avro vergi geliri sağladı

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:40
AB ülkeleri motorlu taşıtlardan 428 milyar avro vergi topladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke, motorlu taşıtların vergilendirilmesinden yıllık 428 milyar avro gelir elde etti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkesi ülkelerin motorlu taşıtlardan aldığı vergilere ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, İsveç, Portekiz ve Lüksemburg motorlu taşıtlardan alınan KDV, satış, kayıt, motorlu taşıt ve akaryakıt gibi vergilerden yılda 428 milyar avroluk kaynak sağladı.

Söz konusu ülkeler arasında motorlu taşıtlardan en fazla vergi Almanya'da toplandı. Almanya, yıllık 92 milyar avroluk vergi geliri ile AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Almanya'yı en yakın 79 milyar avro ile Fransa, 74,4 milyar avro ile İtalya, 56,3 milyar avro ile İngiltere, 28,1 milyar avro ile İspanya, 20,3 milyar avro ile Hollanda ve 19,6 milyar avro ile Belçika izledi.

Ayrıca, AB'de otomotiv sektörü toplam 13,3 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladı. Otomobil üretimi ise 3,4 milyon kişiye iş imkanı sundu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:40
  1. AB
  2. ACEA
  3. motorlu taşıt
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