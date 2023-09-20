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Dünya AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor
Dünya

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-20 09:27:00 - 2023-09-20 10:33:52
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatacak.

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatacak.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyon'un, AB Konseyine Ukraynalılara yönelik geçici korumanın 4 Mart 2024'ten 3 Mart 2025'e kadar uzatılmasını teklif ettiği bildirildi.

Komisyon'un teklifinin, AB Konseyince onaylanması gerekiyor.

AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi'nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor.

AB Geçici Koruma Yönergesi ilk kez Ukraynalılar için harekete geçirilmişti
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AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara, sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

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