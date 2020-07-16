  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki'den 15 Temmuz mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:00:34 -
AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki'den 15 Temmuz mesajı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Ryszard Czarnecki, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında, demokrasi ve ulusal egemenliğine sahip çıkan Türk halkını saygıyla andığını belirtti.

Czarnecki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Ryszard Czarnecki mesajında, "15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde demokrasi ve ulusal egemenliğine sahip çıkan Türk halkını saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Czarnecki'nin başkanlığında 1 Haziran'da kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu, "kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Halihazırda AP üyesi olan Polonyalı Czarnecki, daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı