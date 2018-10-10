AB Türkiye Delegasyonu'ndan AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ve AK Parti yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin seyri konusunda kaydedilen gelişmeler ve atılan adımlar değerlendirildi.

Yılmaz, ikili ilişkiler kapsamında yapmış oldukları değerlendirmede pozitif ortama katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yılmaz, bu bağlamda büyükelçilikler ile diyalogun yanı sıra Brüksel ve bazı üye ülkelere ziyaretler düzenlenmeyi planladıklarını ve bu ziyaretlerde özellikle partiler arası diyalog kanallarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı, 2,5 saat sürdü.