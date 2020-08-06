AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'den Diyarbakır Valiliğine ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Büyükelçi Berger, Valiliğe geçti.

Şeref Defterini imzalayan Berger, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

Berger ve beraberindekiler daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan alınan destek ve DTSO'nun katkılarıyla yapılan bakım ve onarımın ardından eğitim faaliyetine başlayan Diyarbakır Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi'ni de gezen Berger, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.