AB, tarafları ateşkese uymaya çağırdı

Michel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkesin gerginliğin düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.



“Tarafları ateşkese uymaya çağırıyorum” ifadesini kullanan Michel, şiddet kullanılmasından ve sivillerin tehlikeye atılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.



Bu arada Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban da, sivilleri hedef alan Ermenistan’ın amacının, savaşı bölgeye yaymak olduğunu belirterek, “Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor. Savaşın gittiği bölgede kaybettikçe sivil insanlarının yaşadığı bölgelere bilerek saldırıyor” diye konuştu.