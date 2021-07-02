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Dünya AB seyahat listesini güncelledi
Dünya

AB seyahat listesini güncelledi

Koronavirüs nedeniyle bazı tedbirler alan Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini yeniledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 01:29:00 -
AB seyahat listesini güncelledi

Avrupa Birliği Konseyi, 'zorunlu olmayan' seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının 'tavsiye edildiği' ülkeleri içeren liste yenilendiğini açıkladı.

10 ülkede kısıtlama kaldırıldı

Son güncellemeyle Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, Ürdün, Karadağ, Katar, Moldova ile Suudi Arabistan'a yönelik seyahat kısıtlamaları AB ülkeleri tarafından kaldırılabilecek.
Listede daha önce Arnavutluk, Avustralya, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD ile Hong Kong, Macao ve Tayvan bulunuyordu. Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor.

Listede yer almayan ülkelere kısıtlama devam edecek

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edebilecek.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

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