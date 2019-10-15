AB pazarı için en cazip yatırım merkezinden Türk Yatırımcılara davet

Akit Ekonomi

Türkiye, Avrupa, ABD, Kanada, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bosna-Hersek’ten işadamlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek 23’ncü IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu)’de ülkenin gıda, tarım, hayvancılık, turizm, orman ürünleri, mobilya, inşaat, metal işleri ve sağlık sektörlerinde sunduğu olanaklar kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da düzenlenecek forumda, Bosna Hersek’in sahip olduğu ticaret potansiyeli ve Türk iş adamlarına sunduğu yatırım fırsatları konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

MÜSİAD’dan geniş katılım

Zirve, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri, Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi H.E. Haldun Koç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı H.E. Nemanja Vasiç’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Sektörel toplantılar gerçekleştirilecek

Programın ilk bölümünde, Bosna Hersek’teki yatırım fırsatlarına ilişkin altı sektörel değerlendirmeden oluşan panel düzenlenecek. Sonrasında B2B görüşmeleri ile devam edecek programda sektörel toplantılar gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında ayrıca Bosna Hersek’teki fabrikalar ile tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu bölgelere de ziyaret gerçekleştirilecek. Programla eş zamanlı olarak MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu toplantısı da düzenlenecek.

‘Gönüllü ticari ataşe gibi çalışıyoruz’

Türkiye’nin askeri ve siyasi alanda gerçekleştirdiği mücadeleyi ticari alana taşıyan ve ülkemizin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte etkin bir ülke olması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek’e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor. 23-28 Eylül tarihleri arasında Özbekistan’a iş gezisi programı düzenleyen MÜSİAD, bu hafta Saraybosna’daki forumun dışında Hindistan’ın Türk iş insanlarına sunduğu fırsatların ele alınmasında köprü vazifesini görecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağına sahip olduklarını belirterek, bu ülkelerde yürüttükleri çalışmalarla yurt dışında iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına fırsat kapısı açtıklarını ve gönüllü ticari ataşe gibi çalıştıklarını vurguladı.