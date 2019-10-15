0553 313 94 23

AB pazarı için en cazip yatırım merkezinden Türk Yatırımcılara davet

25 farklı ülkeden 42 iş adamının bir araya getirilmesiyle 1995 yılında oluşturulan IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu) yarın Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da yapılacak.

15 Ekim 2019 Salı 11:21
AB pazarı için en cazip yatırım merkezinden Türk Yatırımcılara davet

 Akit  Ekonomi 

Türkiye, Avrupa, ABD, Kanada, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bosna-Hersek’ten işadamlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek 23’ncü IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu)’de ülkenin gıda, tarım, hayvancılık, turizm, orman ürünleri, mobilya, inşaat, metal işleri ve sağlık sektörlerinde sunduğu olanaklar kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da düzenlenecek forumda, Bosna Hersek’in sahip olduğu ticaret potansiyeli ve Türk iş adamlarına sunduğu yatırım fırsatları konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

MÜSİAD’dan geniş katılım

Zirve, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri, Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi H.E. Haldun Koç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı H.E. Nemanja Vasiç’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Sektörel toplantılar gerçekleştirilecek

Programın ilk bölümünde, Bosna Hersek’teki yatırım fırsatlarına ilişkin altı sektörel değerlendirmeden oluşan panel düzenlenecek. Sonrasında B2B görüşmeleri ile devam edecek programda sektörel toplantılar gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında ayrıca Bosna Hersek’teki fabrikalar ile tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu bölgelere de ziyaret gerçekleştirilecek. Programla eş zamanlı olarak MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu toplantısı da düzenlenecek.

‘Gönüllü ticari ataşe gibi çalışıyoruz’

Türkiye’nin askeri ve siyasi alanda gerçekleştirdiği mücadeleyi ticari alana taşıyan ve ülkemizin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte etkin bir ülke olması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek’e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor. 23-28 Eylül tarihleri arasında Özbekistan’a iş gezisi programı düzenleyen MÜSİAD, bu hafta Saraybosna’daki forumun dışında Hindistan’ın Türk iş insanlarına sunduğu fırsatların ele alınmasında köprü vazifesini görecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağına sahip olduklarını belirterek, bu ülkelerde yürüttükleri çalışmalarla yurt dışında iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına fırsat kapısı açtıklarını ve gönüllü ticari ataşe gibi çalıştıklarını vurguladı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:21
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. ABD
  4. Kanada
  5. Ortadoğu
  6. Kuzey Afrika
  7. Bosna-Hersek
  8. 23’ncü IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu)
  9. gıda
  10. tarım
  11. hayvancılık
  12. turizm
  13. orman ürünleri
  14. mobilya
  15. inşaat
  16. metal işleri
  17. sağlık sektörleri
  18. Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna
  19. Bosna Hersek
  20. Türk iş adamları
  21. Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri
  22. Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi H.E. Haldun Koç
  23. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  24. MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar
  25. Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı H.E. Nemanja Vasiç
  26. MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu
  27. MÜSİAD
  28. Saraybosna
  29. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
    2. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    3. Şehit polisin cenazesi törenle..
    4. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    5. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    6. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    7. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    8. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    9. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    10. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    11. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    12. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    13. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    14. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    15. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    16. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    17. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    18. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    19. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    20. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    21. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    22. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    23. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    24. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    25. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    26. Teröristler bir kez daha sivillere..
    27. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    28. Cep telefonu kullananları..
    29. Dualarımız Mehmetçik için
    30. Ekmek parası için çalışırken..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!