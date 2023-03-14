  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG siparişi nasıl verilir?

Yüzlerce kişiye mezar olmuştu! Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu

Necip Fazıl sözleri gündem oldu: Klasik Kemal cehaleti

İstanbul'da bu mahallelerde yaşayanlar dikkat! Şükrü Ersoy uyardı: Sağlam bile olsa depremde yıkılabilir

Firari FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na destek: Yanınızdayız

Altılı Masa'nın iki yüzlülüğü! Hepsi HÜDA PAR'la görüşmüş

FETÖ ve PKK sorusunu duyan Kemal'i eli ayağı birbirine dolandı

Japon uzman Moriwaki'den sürpriz deprem açıklaması! Herkes şaşkınlıkla izliyor

'Büyük oyunu bozacaktım' dedi! ABD ve PKK'dan emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya tehdit

Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı... Herkes şaşkınlıkla izliyor!
Dünya AB o ülkelere askeri sevkiyat yardımlar için kullanılan fonu artırıyor! Konu hakkında flaş karar çıktı!
Dünya

AB o ülkelere askeri sevkiyat yardımlar için kullanılan fonu artırıyor! Konu hakkında flaş karar çıktı!

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gibi ülkelere yapılan silah yardımı için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nu yaklaşık 8 milyar avroya yükseltme kararı aldı. Askeri sevkiyat sırasında çatışma yaşayan ülkelerde gerilimin artma ihtimalinin bu karar sonrası yüksek olacağı düşüncesi hakim. AB her ülkeyi yakından ilgilendiren flaş bir karara imza attı. İşte o önemli detaylar..

Yeniakit Publisher
2023-03-14 18:48:00 - 2023-03-14 18:57:01
AB o ülkelere askeri sevkiyat yardımlar için kullanılan fonu artırıyor! Konu hakkında flaş karar çıktı!

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, ilave ihtiyaçların karşılanabilmesi adına fonun tavanının 2027'ye kadar 7,97 milyar avroya çıkarılması kararlaştırıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, fonun "AB'nin küresel barış ve güvenliğe desteğinin" parçası haline geldiğini belirtti.

Borrell, "Bu aracın mali sürdürülebilirliğinin sağlanması sadece Ukrayna'ya değil, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça Avrupa'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da ve Orta Doğu'daki ortaklarımıza desteğimiz için hayati önemdedir." ifadesini kullandı.

Fona üye ülkeler brüt milli gelirleri temelinde katkıda bulunuyor. Fon, Ukrayna'ya bugüne kadar 6 paket halinde yapılan silah yardımlarında kullanıldı. Fonun 2022'de yüzde 86'sı taahhüde bağlandı. Bu nedenle AB yönetimi, tükenmeye yaklaşan fonun artırılmasını istiyordu.

AB ülkeleri, geçen yılın sonunda fonun 2023'te 2 milyar avro, 2027'ye kadar da 5,5 milyar avro artırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. AB, kendi bütçesi dışında tutulan Avrupa Barış Fonu adlı mali aracı kullanarak Ukrayna'ya askeri yardımda bulunuyor. Fonun 2021-2027 döneminde büyüklüğü 5 milyardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fon, Ukrayna haricinde Mozambik, Nijer, Mali gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra silah dışındaki askeri malzeme yardımı gibi destekler için Gürcistan, Moldova ve Batı Balkan ülkelerine destek için de kullanıldı.

Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım" target="_blank">
Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım
Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım

Dünya

Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım

Suudi Arabistan planlıyor! 37 milyar dolarlık uçak siparişi: Tarihteki en büyük işlemini böyle duyurdu!
Suudi Arabistan planlıyor! 37 milyar dolarlık uçak siparişi: Tarihteki en büyük işlemini böyle duyurdu!

Ekonomi

Suudi Arabistan planlıyor! 37 milyar dolarlık uçak siparişi: Tarihteki en büyük işlemini böyle duyurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23