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Aktüel AB, Moldova Cumhurbaşkanı seçilen Sandu'yu kutladı
Aktüel

AB, Moldova Cumhurbaşkanı seçilen Sandu'yu kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:46:18 -
AB, Moldova Cumhurbaşkanı seçilen Sandu'yu kutladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Maia Sandu'yu tebrik etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Sandu'yu seçim zaferinden dolayı kutladıktan sonra Moldova halkının adalet, yolsuzlukla gerçek mücadele ve daha adil bir toplum yolunu seçtiğini belirtti.

Michel, "Avrupa Birliği yakın ortaklığımızı yoğunlaştırmaya hazır." ifadesini kullandı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, oyların yüzde 57,71'ini alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

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