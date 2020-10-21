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Aktüel AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak
Aktüel

AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:13:54 -
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Avrupa'da Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine gayriresmi toplantıya çağırdı.

Michel, AB liderlerine video konferans toplantı çağrısı yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Kovid-19 ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.

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