AB, kripto paraya savaş açtı

Avrupa Birliği, kripto para dünyasına ilişkin düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin aldığı karar sonucunda düzenleyici sıkılaştırmasının artacağı belirtildi. AB, kripto para üzerinden kara para aklamayı engellemek için geçici anlaşmasını açıkladı.

AB kripto yasası için kara para aklama düzenlemesi

Kripto paralar doğası gereği anonim ve gizli transferleri içerir. Yani bir hesaptan diğer hesaba yapılan kripto para transferinde alıcı/göndericinin kimliği belirsizdir. Fakat başta AB olmak üzere tüm dünya bu gizliliğin önüne geçmek istiyor.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin ortak açıklaması sonrasında, kripto para borsaları için bazı yeni kararlar alındı. Bu kararların başında kara para aklamayı engellemek için tüm kullanıcıların hesaplarının doğrulanma zorunluluğu oldu. Yani Coinbase, Binance veya FTX gibi borsaları kullanarak dijital varlık işlemleri yapmak isteyenler kimlik bilgilerini paylaşmak zorunda.

Kripto para piyasası

Aslında birçok kripto para platformunda KYC adında bir kimlik doğrulama hizmeti bulunuyor. Ancak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi bir adım daha öteye giderek, şirketlerin müşteri kimliklerini kontrol etmelerini istiyor. Ayrıca gerekli durumlarda düzenleyicilerin de bu bilgilere erişme hakkı olacak.

AB’nin aldığı geçici karar aslında ilk olarak Coinbase dahil 40 firma tarafından reddedilmişti. Fakat Avrupa Parlamentosu, kara para aklamanın önüne geçmek için alıcı/gönderici bilgilerinin zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Anlaşmanın detaylarına göre, kripto para birimi veya miktarı fark etmeksizin, transfer yapan ve transfer yapılan hesabın kimlik bilgilerinin açık olarak belirtilmesi gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin aldığı geçici karar, şimdilik Kripto Varlık Piyasalarının Düzenlenmesi’ne (MiCA) dahil edilecek. Ancak MiCA için son bir tartışma oturumunun daha yapılması planlanıyor.