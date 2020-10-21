AB, Kovid-19 aşısı için yeni sözleşme imzaladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Johnson and Johnson şirketiyle aşı satın alma sözleşmesi imzaladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, sözleşmeyle AB ülkeleri adına 400 milyon doza kadar aşı satın alabilecek.

Johnson and Johnson şirketinin aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasında olduğu belirtildi.

AB, daha önce ilaç firmaları AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.