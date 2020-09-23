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Aktüel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Aktüel

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:21:42 -
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
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