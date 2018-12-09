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AB kan grubu olanlara mısır zararlı!

Evet, AB kan grubunda olanlara mısır, mısır unu ve ekmeği ile mısırdan yapılmış ürünler sağlık açısından zararlı. Mesela mısıryağı bile..

09 Aralık 2018 Pazar 15:22
AB kan grubu olanlara mısır zararlı!

Ayrıca çavdar ve çavdar unundan yapılmış ekmek ve diğer mamuller de AB Grubu kan taşıyanlara zararlı. Diğer zararlı gıdaları şöyle sıralayabiliriz: Durra tipi buğday unu ile yapılmış mamuller ve ekmeği. Susam ve susamlı ürünler..

Koyun ve hindi eti dışındaki, tavuk dahil diğer etler. “Faydalılar” listesinde sıraladığımız balıkların dışındaki diğer balıklar size zararlı.

Kavrulmuş kuruyemiş,

Börülce fasulye, ayçekirdeği, pul biber, kara ve beyaz biber, domates salçası, enginar, turp, anason, hindistan cevizi, fasulyeyi yoğurt ile yememelisiniz..

Tereyağı, (zeytinyağı ve cevizyağı dışındaki) her türlü çiçek yağı, margarin ve diğerleri zararlı..

Siyah çay ve kahve..

Portakal ve portakal suyu. Keza nar ve nar suyu, muz zararlı.. Dondurma, süt, jelatin, bayatlamış yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, fruktoz, glikoz, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturabilecek her türlü yiyecek ve içecek size zararlı.

Kirazı andıran koyu kırmızı tane meyveleri vardır taflanın. Ona “laz kirazı, gürcü kirazı, karayemiş” de derler. Yaz kış yeşil yaprakları taze iken zehirli olduğu kalde, kurutulup çayı demlendiğinde öksürük ve bronşite faydalıdır. Taflan bitkisi sinir sistemini rahatlatır. Kadınların adet dönemi yani regl dönemlerinde ağrıları hafiflettiği gibi, adet düzensizliği sorununu da çözer. Taze tanecik meyveleri idrar yolları taşları ve mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur. Kuru tanecikleri şeker hastalığına karşı kullanılır.

Taze meyvesi olarak çiğ tüketildiği gibi, kurutularak kaynatıp demlemeye bıraktıktan sonra içilmesi durumunda ise şeker hastalığına iyi gelir.

Faydalı olanlara gelince

Et olarak koyun ve hindi etini tercih etmelisiniz. Aynı zamanda kırmızı levrek, morina, bey ve ton balığı da yiyebilirsiniz. Faydalıdır.

Taze yumurta, yoğurt, beyaz peynir, eski kaşar, keçi veya koyun sütünden peynir AB grubuna faydalıdır.

Karabuğday, yumuşak buğday, yulaf unundan yapılmış ürünler ve ekmekleri tercih etmelisiniz. Arpa ekmeği de size iyidir.

Diğer faydalılar topluca şöyle:

Zeytinyağı, ceviz, yerfıstığı, Antep fıstığı, zencefil, kuşburnu, papatya, köri, yeşil çay, limon, keten tohumu, yeşil mercimek, salatalık, karnabahar, beyaz ve kara lahana, patlıcan, kırmızı pancar, çiğ ıspanak, semizotu, marul, havuç, pazı, brokoli, soğan, sarmısak, maydanoz ve her türlü yeşil yapraklı sebze..

Meyvelerden kayısı, dut, incir, üzüm, vişne, kiraz, mürdüm eriği, erik, greyfurt, karpuz, kivi, yerelması, ananas..

İngiliz tuzu dediğimiz magnezyum sülfat ve pekmez..

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:22
  1. ab kan grubu olanlar nasıl beslenmeli

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