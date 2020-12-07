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Aktüel AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek
Aktüel

AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:15:34 -
AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen yeni sistemle AB, ilk kez dünya çapında ciddi insan hakları ihlalinde bulunan devlet veya devlet dışı aktörleri hedef alabilecek.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB içindeki kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınanlara doğrudan veya dolaylı fon sağlamasının yasaklanmasını içeriyor.

Yaptırım kapsamına giren ihlaller ise soykırım, insanlığa karşı suç ile işkence, kölelik, yargısız infaz, keyfi tutuklama ve gözaltı gibi ciddi durumları kapsıyor.

Yaptırım kararı üye bir ülkenin veya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi'nin teklifiyle alınabilecek.

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