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AB ile Yeni Zelanda ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker:- "Yeni Zelanda ile AB arasında ticaret anlaşmasını bu yıl içerisinde tamamlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum"

25 Ocak 2019 Cuma 14:11
AB ile Yeni Zelanda ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Yeni Zelanda ile AB arasında ticaret anlaşmasını bu yıl içerisinde tamamlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Juncker, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'le Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı ilişkileri ele aldıklarını belirten Juncker, "Gelecekteki ticari ilişkiler konusunu değerlendirdik. Yeni Zelanda ile AB arasında ticaret anlaşmasını bu yıl içerisinde tamamlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Juncker, görev süresinin ekim ayında tamamlanmasının öncesinde söz konusu ticaret anlaşmasını karara bağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

AB ve Yeni Zelanda, mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması için serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlamıştı.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:11
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