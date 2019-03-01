AB ile 7/24 kesintisiz iletişim

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda Türkiye ile AB arasında, özellikle küresel iklimdeki gelişmeler ışığında diyaloğun öneminin ne kadar fazla olduğunun altının çizildiğini ifade etti.

Karşılıklı atılan adımlar

Albayrak, toplantıda hem Türkiye hem de AB tarafından özellikle iş dünyasının farklı kesimlerinin bulunduğunu söyledi. Bakan Albayrak, vize serbestisi konusunun özellikle ticaret hacminin genişlemesi ve büyümesi noktasında gerek KOBİ’ler gerek dijitalleşme, karşılıklı yatırımlar noktasında atılan adımların daha da geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Albayrak, “Bölgemizde ve küresel süreçte yaşananlar, özellikle Suriye, Irak, Orta Doğu’da yaşanan sürecin akabinde, Avrupa’da İtalya, İspanya’da yaşanan süreçler ve son dönemde Avrupa siyasetinde yaşanan artan milliyetçi akımların oluşturduğu diyalogu tehdit eden hususlar ele aldığımız konular oldu” diye konuştu. Bakan Albayrak, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile toplantının başında karşılıklı olarak cep telefonu numaralarını aldıklarını anımsatarak, bundan sonra 7/24, en ufak bir şey olduğunda iletişimde olacaklarını kaydetti.

“Biz Türkiye’ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise doğrudan yatırımların artırılması, işletmelerin istihdam sağlaması gerektiğini belirtti. Katainen, “Türkiye aday ülke konumunda bulunuyor. Biz Türkiye’ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz. O yüzden Türkiye’den bir aday ülke ve Avrupa ülkesi beklentilerimiz var. Türkiye’den ana değer ve ilkelerde AB’de paylaşılan bu değer ve ilkelerin Türkiye’de de aynı şekilde paylaşılması gerektiğini düşünmemiz bu nedenledir. İki taraf arasında yapılan gelişmelerde ekonomik kurumların bağımsızlığı ve vatandaşların ekonomik faaliyette bulunmak hakları bizim açımızdan önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Katainen, AB’nin, Türkiye ile çok daha yakın iş birliğini sürdürmek istediğini aktararak, Türkiye’nin barış ve huzura olan katkısı için teşekkürlerini iletti.