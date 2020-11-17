  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB Eşleştirme Projesi semineri
Aktüel

AB Eşleştirme Projesi semineri

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:32:16 -
AB Eşleştirme Projesi semineri

İSTANBUL (AA) - AB Eşleştirme (Twinning) Projesi kapsamında Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Grupları’na farkındalığı artırmak için seminer düzenlendi.

İspanya’nın özerk bölgelerinden biri olan Galicia Bölgesi Denizcilik Müsteşarlığı ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik yürütülen bir AB Eşleştirme (Twinning) Projesi kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde seminer gerçekleşti.

Seminere katılan AB Projesi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Diego Herrero de Egaña, İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı Balıkçılık Eski Genel Sekreteri Andrés Hermida Trastoy, Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı Kabine Şefi Proje Lideri Antonio Basanta Fernández, Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı AB İşleri Delegesi Isabel Vázquez Conde ve Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı Araştırma ve Bilimsel-Teknik Destek Yardımcı Direktörü Alberto Otero Peña katılımcılara denizcilik ve balıkçılık hakkında detaylı bilgi verdi.

Fonu Avrupa Birliği’nce sağlanan proje, İspanya’nın Galiçya Bölgesel Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığıyla yürütülüyor. Proje ile Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Grupları’nın kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin bütün faaliyetleri içerisinde, İstanbul’da düzenlenen bu çalıştayı içeren son faaliyeti, Türkiye’de Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde Su Ürünleri Üretici Grupları’nı ziyaret ederek gerçekleştirilen görevler sayesinde Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Grupları’na farkındalık kazandırma fikrini taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler

Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte yorumlar...

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay