AB Eşleştirme Projesi semineri

İSTANBUL (AA) - AB Eşleştirme (Twinning) Projesi kapsamında Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Grupları’na farkındalığı artırmak için seminer düzenlendi.

İspanya’nın özerk bölgelerinden biri olan Galicia Bölgesi Denizcilik Müsteşarlığı ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik yürütülen bir AB Eşleştirme (Twinning) Projesi kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde seminer gerçekleşti.

Seminere katılan AB Projesi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Diego Herrero de Egaña, İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı Balıkçılık Eski Genel Sekreteri Andrés Hermida Trastoy, Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı Kabine Şefi Proje Lideri Antonio Basanta Fernández, Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı AB İşleri Delegesi Isabel Vázquez Conde ve Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı Araştırma ve Bilimsel-Teknik Destek Yardımcı Direktörü Alberto Otero Peña katılımcılara denizcilik ve balıkçılık hakkında detaylı bilgi verdi.



Fonu Avrupa Birliği’nce sağlanan proje, İspanya’nın Galiçya Bölgesel Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığıyla yürütülüyor. Proje ile Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Grupları’nın kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin bütün faaliyetleri içerisinde, İstanbul’da düzenlenen bu çalıştayı içeren son faaliyeti, Türkiye’de Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde Su Ürünleri Üretici Grupları’nı ziyaret ederek gerçekleştirilen görevler sayesinde Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Grupları’na farkındalık kazandırma fikrini taşıyor.

