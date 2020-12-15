  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB çatışmalarda askeri müdahaleye karşı
Aktüel

AB çatışmalarda askeri müdahaleye karşı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Dağlık Karabağ'da pasif kaldığını söyleyen Avrupalı parlamentere yanıt verdi: - "AB sahaya asker göndermeyecektir. Türkiye'nin yaptığını yapmayacağız" - "Gerçekten aynısını yapmamızı istiyor musunuz? Daha kararlı, enerjik, kuvvetli, sert bir şey yapmamızı istediğinizi söylüyorsunuz. Biz askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. Bunun farkına varmalı ve böyle bir talepte bulunmaktan vazgeçmelisiniz"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:41:06 -
AB çatışmalarda askeri müdahaleye karşı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin çatışmaların diplomasi ve iş birliğiyle çözümünü istediğini, sahaya asker göndermeye karşı olduğunu söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosunda "AB'nin doğu komşuluğu" hakkında düzenlenen oturumda parlamenterlerin AB yönetimine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda AB'nin yeterince müdahil olmadığı, Türkiye'nin ise bir tarafa destek vererek çatışmanın seyrini değiştirdiği şeklindeki yorumları cevaplayan Borrell, parlamenterlerin bazılarından askeri müdahale istedikleri izlenimi edindiğini söyledi. Askeri müdahalenin faydası olmayacağını söyleyen Borrell, şöyle devam etti:

"AB sahaya asker göndermeyecektir. Türkiye'nin yaptığını yapmayacağız. Türkiye'nin bir askeri müdahalede bulunduğunu söylediniz. Gerçekten aynısını yapmamızı istiyor musunuz? Daha kararlı, enerjik, kuvvetli, sert bir şey yapmamızı istediğinizi söylüyorsunuz. Biz askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. Bunun farkına varmalı ve böyle bir talepte bulunmaktan vazgeçmelisiniz. Yapabileceğimizi yapıyoruz. İş birliği, diplomasi temelinde yapabileceklerimizi yapıyoruz. Sivil toplumla çalışıyoruz, mali kaynaklarımızı kullanıyoruz. Ekonomik ve ticari alanlarda sahip olduğumuz araçları kullanarak bazı tedbirler almamız da olası."

AB'nın doğudaki ortaklığına büyük miktarda yatırım yaptığını aktaran Borrell, örnek olarak AB'nin en yüksek mali desteği Ukrayna'ya vermesini gösterdi.

Borrell, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın engellenmesinde AB'nin etkisiz kaldığını söyleyen parlamentere ise "Engellemek için ne yapabilirdik? Diplomasiyi, mali kaynaklarımızı kullanabilirdik. Başka seçeneğimiz yok. Lütfen bunun farkına varın." dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan ile bu hafta ayrı ayrı ortaklık konseyi toplantıları yapacaklarını hatırlatan Borrell, sorunların barışçıl çözümü için bu ülkelerin yönetimiyle çalışacaklarını, insan haklarına saygı vurgusu yapacaklarını söyledi.

Borrell, yaptıklarının küçümsenmemesini istedi ve Ukrayna'ya AB'nin yaptığı yardımları örnek göstererek "AB olmasaydı durum daha kötü olabilirdi." dedi. Borrell, Belarus halkına da aynı şekilde yardımda bulunduklarını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...
Dünya

Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...

Lübnan'da yayın yapan bir gazete, İsrail güçlerinin Jiyeh kasabası yakınlarına asker çıkardığını yazdı. Yaşanan gelişme sonrası Hizbullah al..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler
Dünya

'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay