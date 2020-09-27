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Aktüel AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişeli
Aktüel

AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişeli

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:32:16 -
AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların ciddi endişe kaynağı olduğunu belirterek, taraflara askeri hareketliliğin durdurulması çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ'dan gelen çatışma haberlerinin ciddi endişeye neden olduğunu belirtti.

Gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için öncelikle askeri hareketliliğin acilen durması gerektiğini belirten Michel, tek çözüm yolunun ön şartsız müzakerelere dönmek olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.


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