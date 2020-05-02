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Dünya

AB aşı için bağış toplayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen , Pazartesi günü bir konferans düzenlyerek, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için bağış toplamaya başlayacaklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:34:00 -
AB aşı için bağış toplayacak

Münübe Yılmaz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen, Pazartesi günü bir konferans düzenlyerek, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için bağış toplamaya başlayacaklarını dile getirdi.Ursula von der Leyen, dünyanın tüm ülke ve örgütlerine yeni tür koronavirüsle mücadele için bağış yapma çağrısında bulunarak, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için 7,5 milyar euro bağış toplamaları gerektiğini belirtti. AB kurumlarının yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Norveç ve Suudi Arabistan'ın da bağış için gönüllü olduklarını dile getiren Leyen, şirket yöneticileri, hayırseverler, sanatçılar ve vatandaşlardan" da destek istendi. Asi araştırmalarına ek olarak, Dünya Bankası, Bill ve Melında Gates Vakfı, gibi dernek ve vakıfların da finansman sağlamasını beklenirken, ,aşının geliştirilmesi durumunda her kesimden insanın bu asıya ulaşımının sağlanacağı vurgulandı.

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