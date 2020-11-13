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Aktüel AB: ABD ile aile değil ortak olmak istiyoruz
Aktüel

AB: ABD ile aile değil ortak olmak istiyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: - "Aile içinde her zaman biri liderlik eder, diğerleri takip eder. Biz her iki tarafın da görevlerinin ve sorumluluklarının belirli olduğu bir ortaklık istiyoruz. Yeni transatlantik ilişkisi eşitlik temelinde kurulmalı"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:12:35 -
AB: ABD ile aile değil ortak olmak istiyoruz

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ile yeni dönemde "aile değil ortaklık ilişkisi" kurmak istediklerini söyledi.

Borrell, Paris Barış Forumu kapsamında düzenlenen bir oturumda, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra ABD ile AB arasında ilişkilerin nasıl olacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Yeni dönemde ilişkilerin "kurumsal çerçevesini" güncellemek istediklerini belirten Borrell, bu çerçevenin 1995'te belirlendiğini, bunun üzerinden uzun zaman geçtiği için transatlantik ilişkinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Borrell, "İki tarafın da NATO üyesi, Batı ailesinin parçası olduğunu söylemek yetmez. Aile olmaktan çok ortak olmak istiyoruz. Aile içinde her zaman biri liderlik eder, diğerleri takip eder. Biz her iki tarafın da görevlerinin ve sorumluluklarının belirli olduğu bir ortaklık istiyoruz. Yeni transatlantik ilişkisi eşitlik temelinde kurulmalı." dedi.

Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltıp daha yapıcı bir yaklaşım sergilemek istediklerini aktaran Borrell, bunun için yeni bir kurumsal ayarlama gerektiğini anlattı.

Borrell, ABD'nin yeni dışişleri bakanı belli olduğunda muhatabına iki taraf arasında yeni bir transatlantik anlaşma önereceğini dile getirerek, "Dünyada neredeyse tüm ülkelerle ortaklık anlaşmamız var ama ABD ile yok." ifadesini kullandı.


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