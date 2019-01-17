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Aatıf Chahechouhe resmen Çaykur Rizespor'da!

Fenerbahçe'de forma giyen Aatıf Chahechouhe, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:52
Aatıf Chahechouhe resmen Çaykur Rizespor'da!

Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe'nın transferi için Fenerbahçe'nin ardından Faslı oyuncuyu ile anlaşmaya vardı. Kısa bir süre önce Fenerbahçe ile anlaşan ancak Aatıf ile anlaşamayan Ç.Rizespor, Faslı futbolcuyu ikna etti ve transfere nokta koydu.

Aatif ile Rizespor'un anlaşması gerektiğini kaydeden başkan, "Aatif'i affettik, kendisini isteyen takımlar var. En çok isteyen takım Çaykur Rizespor oldu. Biz transfer için Rizespor ile anlaştık, el sıkıştık. Ama Aatif, Rizespor ile anlaşmadı. Biz de en kısa sürede anlaşmalarını bekliyoruz." dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burak da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Aatif Chahechouhe'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını ve Faslı futbolcu ile ufak tefek bir iki ayrıntının kaldığını açıklamıştı.

Rizespor'dan açıklama geldi

"Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz.

Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:52
  1. Aatıf Chahechouhe
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor
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