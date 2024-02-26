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Dünya Aaron Bushnell kimdir? Filistin için kendini ateşe veren ABD askerinin başarılı geçmişi
Dünya

Aaron Bushnell kimdir? Filistin için kendini ateşe veren ABD askerinin başarılı geçmişi

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:42:00 -
Aaron Bushnell kimdir? Filistin için kendini ateşe veren ABD askerinin başarılı geçmişi

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'e ait olduğu değerlendirilen ancak teyit edilemeyen sosyal medya hesaplarında, yazılım mühendisliğindeki tecrübeleri dikkati çeken Bushnell'in ekip çalışmalarında yöneticilerinden övgü aldığı belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'e ait olduğu değerlendirilen ancak teyit edilemeyen sosyal medya hesaplarında, yazılım mühendisliğindeki tecrübeleri dikkati çeken Bushnell'in ekip çalışmalarında yöneticilerinden övgü aldığı belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin aktif personeli olduğunu duyurduğu Bushnell'e ait olduğu değerlendirilen sosyal medya hesaplarından biri LinkedIn.

Kariyer hesabı LinkedIn'de Aaron Bushnell ismiyle yer alan profilde, bu kişinin, Utah eyaletinde Western Governor's Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi yaptığı belirtiliyor.

Bushnell'in, Southern New Hampshire Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi aldığı görülüyor.

Hesaba göre, Bushnell, Maryland Global Campus Üniversitesinde Bilgisayar Bilimi bölümünde okudu, ayrıca Python, Perl bilgisayar dilleri, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) işletim sistemi ve Ansible yazılım platformuna hakim bir yazılım mühendisi.
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Eylül 2020'de CompTIA Security+ siber güvenlik sertifikası alan Bushnell'in becerileri arasında web geliştirme, ağ yönetimi, bilişim yönetimi, windows sistem yönetimi, ağ güvenliği, siber güvenlik ve bilişim işlemleri yer alıyor.

LinkedIn hesabında, 25 yaşındaki Bushnell'in, yaptığı işlerde ekip çalışmasında başarılı olduğu ve bu nedenle yöneticilerinden övgü aldığı yazıyor.

LinkedIn profiline göre, ABD Hava Kuvvetlerinde yedi ay boyunca temel ve teknik eğitim alan Bushnell, eğitimini birinci olarak tamamlamasının ardından iki yıl boyunca Bilişim Teknolojileri Altyapısı İzleme ve Gözetim görevinde yer aldı.

Bushnell'in halihazırda ABD Hava Kuvvetlerinde, DevOps Mühendisi olarak çalıştığı ifade ediliyor.

Aaron Bushnell'in 2015-2017'de Hristiyanlık içerikli kitaplar ve müzikler üreten Paraclete Press adlı bir şirkette Bilişim ve Ağ Geliştirme Uzmanı olarak çalıştığı da belirtiliyor.

- "Ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?"

Bushnell'in bir Twitch kanalına yönlendirdiği paylaşımda da "Birçoğumuz 'Kölelik döneminde yaşıyor olsaydım ne yapardım? Ya da Güney'deki Jim Crow döneminde yaşıyor olsaydım, apartheid altında olsaydım ya da ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?' diye sormayı severiz. Şu anda bunu yapıyorsunuz." ifadeleri kullanılıyor.

Bushnell'e ait olduğu sanılan Facebook hesabında paylaşılan bir fotoğrafta 2018'de görev sırasında öldürülen polis Sean Gannon ile K-9 köpeği Nero'nun anıldığı bir tişörtü tutan grup üyelerinin arasında kendisi de görülüyor.

Facebook hesabına göre, Bushnell, Kent State Üniversitesi içinde kurulan "Students for Justice in Palestine (Filistin'deki Öğrenciler için Adalet)" topluluğunun sayfasını takip ediyor.

- Nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, Siyonist rejimin Washington Büyükelçiliğinin önüne gelerek başından aşağı benzin dökerek kendini ateşe vermişti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, kamuflaj giyen ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." diyen Bushnell'in üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı dikkati çekmişti.

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