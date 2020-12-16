AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçimini yaptı.

Aslan, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarına oy verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde de Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafı için oy kullandı.

Rektör Aslan, fotoğraflarda 3 kategoride de pandeminin izlerine rastladıklarını belirtti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına bu yıl da katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Aslan, "Özellikle seçmiş olduğum resimler insanın haletiruhiyesine ve ülkenin gündemine uygun olarak bazı değerlendirmeler yapıyor. Seçmiş olduğumuz 3 fotoğraf ne kadar oy alacak onu da zamanla göreceğiz." diye konuştu.