  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Aamir Khan yeni filminin devamını Türkiye'de çekecek!

Hindistan sinemasının ünlü oyuncusu Aamir Khan koronavirüs nedeniyle çekimlerini yarıda bıraktığı yeni filminin devamını Türkiye'de çekecek...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:01:00 -
Aamir Khan yeni filminin devamını Türkiye'de çekecek!

Hindistan'ın dünyaca ünlü sinema oyuncusu Aamir Khan yeni filmi olan 'Laal Singh Chaddha'nın çekimlerini koronavirüs salgını nedeniyle yarıda bırakmıştı. Filmin yarıda kalan kısımlarını tamamlamak üzere Türkiye'ye gelen yıldız Niğde'den yer baktığı öğrenildi.

Amerikan yapımı 'Forrest Gump'dan uyarlanarak çekilen yeni film için Aamir Khan'ın Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık bölgesinde yer baktığı görüldü. Ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 günde yarım kalan filmi tamamlamayı planlayan Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana'da çekim yapacağını öğrenildi.

Forrest Gump filminin konusu nedir?

Film, zeka seviyesi çok düşük olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Her ne kadar zeka seviyesinin düşüklüğü nedeni ile devlet okullarına bile girmekte zorlanan Forrest Gump zamanla ilginç başarılara imza atıyor. Zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde izleyicilerin hayal edemeyeceği bir dünyaya götürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!
Gündem

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi

12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı