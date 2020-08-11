Aamir Khan yeni filminin devamını Türkiye'de çekecek!

Hindistan'ın dünyaca ünlü sinema oyuncusu Aamir Khan yeni filmi olan 'Laal Singh Chaddha'nın çekimlerini koronavirüs salgını nedeniyle yarıda bırakmıştı. Filmin yarıda kalan kısımlarını tamamlamak üzere Türkiye'ye gelen yıldız Niğde'den yer baktığı öğrenildi.

Amerikan yapımı 'Forrest Gump'dan uyarlanarak çekilen yeni film için Aamir Khan'ın Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık bölgesinde yer baktığı görüldü. Ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 günde yarım kalan filmi tamamlamayı planlayan Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana'da çekim yapacağını öğrenildi.

Forrest Gump filminin konusu nedir?

Film, zeka seviyesi çok düşük olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Her ne kadar zeka seviyesinin düşüklüğü nedeni ile devlet okullarına bile girmekte zorlanan Forrest Gump zamanla ilginç başarılara imza atıyor. Zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde izleyicilerin hayal edemeyeceği bir dünyaya götürüyor.