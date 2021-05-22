AA muhabirinden 'Karlov suikasti'ne benzer girişim! Provokasyon öncesi bakın ne yapmış

Karlov suikastı örneğine aşama aşama bakıldığında her iki medya operasyonunda da muhabirlerin “kamikaze” metodu uyguladığı açıkça görülüyor.

Peki Karlov suikastının medya ayağı nasıl yürütüldü?

1- Karlov'un sergi açılışına gideceği 4-5 gün öncesinden ilan edilmişti.

2- Örgütten Karlov'un katılacağı etkinliğin canlı yayınlaması talimatı alan TRT içindeki FETÖ'cü bir hücre, Karlov'un basın müşaviri ile iletişime geçti.

3- Canlı yayın yapabilmeleri için Karlov'un önemli bir konuda konuşup konuşmayacağını teyit etmeleri gerekiyordu. Alacakları yanıt TRT rejisini canlı yayına ikna etme konusunda önemli bir koz olacaktı.

4- Karlov'un basın müşaviri Büyükelçi'nin yalnızca sergi açılışına katılacağını ve siyasi konuları hakkında değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.

5- TRT rejisini ikna edecek bir yanıt alamayan FETÖ'cü hücre, yine de canlı yayın yapabilmek için "Karlov'un siyasi konularda önemli açıklamalar yapacağını" TRT yönetimine bildirdi.

6- TRT yönetimi canlı yayın yapılmayacağı şeklinde karar almasına rağmen hücre yapılanması Karlov'un katılacağı etkinliğe giderken yanlarına canlı yayın yapmaya imkan tanıyan teçhizatları da aldılar.

7- Burada amaç Rus Büyükelçinin suikastını tüm dünyaya canlı yayında servis etmekti. Ancak reji canlı yayına girmeyince, yanlarında götürdükleri ekipman ile çektikleri görüntüleri TRT'nin de üyesi olduğu European Broadcasting Union (EBU)'ın serverlarına aktardılar.

8- Suikastın gerçekleşmesinden tam 15 dakika sonra, Hollanda'da bulunan diğer bir FETÖ hücresi Hollanda devlet televizyonu NOS'ta görüntüleri yayınladı.

Bugün AA muhabiri de canlı yayın istedi

Musab Turan, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'nin katılacağı programının canlı yayın birimine önemli olduğunu ve canlı verilmesini istediği, sorumluluk alanı olmadığı için bu talebin geri çevrildiği öğrenildi.

"Canlı yayın olmadı Web'den açın"

Ulusal kanallardan canlı yayın yapma planı bozulan Turan'ın ilgili birimden Web'den canlı yayın yapma isteğini belirttiği, buradan da geri çevrilince Periscope yayını talep ettiği ancak bu girişiminin de "yayın çakışması" nedeniyle başarısızlığa uğradığı ortaya çıktı.

Planlı adımlar

Videonun işleyiş süreçlerine, yayınlanma aşamalarındaki prosedüre bakıldığında kirli algı oyununun bizzat AA muhabiri tarafından önceden planlandığı açıkça anlaşılıyor.

Kaynak: Haber7