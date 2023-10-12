  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AA muhabiri Gazze'de gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
Dünya

AA muhabiri Gazze'de gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:22:00 - 2023-10-12 11:30:38

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Hind Khoudary, yaralı çocukların getirildiği Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünden yaptığı yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Gazze'ye bombalar yağıyor ve Filistinli çocuklar yine öldürülüyor. Filistinli militanlar İsrail'i yine roket yağmuruna tutuyor. Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 58 çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce çocuk da yaralandı. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Hind Khoudary, yaralı çocukların getirildiği Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünden yaptığı yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Gazze şehitlerinin sayısı 1200'e yaklaştı
Gazze şehitlerinin sayısı 1200'e yaklaştı

Dünya

Gazze şehitlerinin sayısı 1200'e yaklaştı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek
İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek

Gündem

İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23