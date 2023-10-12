AA muhabiri Gazze'de gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Hind Khoudary, yaralı çocukların getirildiği Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünden yaptığı yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Gazze'ye bombalar yağıyor ve Filistinli çocuklar yine öldürülüyor. Filistinli militanlar İsrail'i yine roket yağmuruna tutuyor. Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 58 çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce çocuk da yaralandı. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Hind Khoudary, yaralı çocukların getirildiği Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünden yaptığı yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO