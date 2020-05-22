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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:04:28 -
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, kabri başında anıldı

BAYBURT (AA) - Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 1. yılında kabri başında anıldı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşen, cenazesine iki hafta sonra ulaşılan Nişancı'nın vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Nişancı'nın cenazesinin defnedildiği 24 Mayıs'ta yapılması planlanan anma programı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.

Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay, babası Nafiz ve ağabeyi Abdurrahman Nişancı'nın yanı sıra Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, mesai arkadaşları ve meslektaşları, merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu dua etti.

Vali Epcim ve diğer ilgililer, Nişancı'nın eşi, çocukları ve babasına tekrar taziyelerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.


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