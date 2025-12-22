  • İSTANBUL
İstanbul'da korku dolu anlar

DHA Giriş Tarihi:
İstanbul'da korku dolu anlar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçede bulunan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçrarken 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'da korku dolu anlar

Yangın, saat 14.30 sıralarında Finanskent Mahallesi 3010’uncu Caddede bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevlerin etkisiyle çatıdan kopan parçalar bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı.

#2
Foto - İstanbul'da korku dolu anlar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven aracıyla kurtarıldı.

#3
Foto - İstanbul'da korku dolu anlar

Yangında dumandan etkilenerek yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 kişi ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

#4
Foto - İstanbul'da korku dolu anlar

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

