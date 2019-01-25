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A101, en hızlı büyüyenlerde ilk beşte

Perakende zinciri A101 marketleri, dünyada en hızlı büyüyen beşinci şirketi oldu.

25 Ocak 2019 Cuma 15:10
A101, en hızlı büyüyenlerde ilk beşte

Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde 8 bin mağazasıyla faaliyet gösteren perakende zinciri A101 marketleri, Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporunda, dünyada en hızlı büyüyen ilk 50 perakende şirketinin arasında beşinci oldu.

Raporda, şirketler 2012 ile 2017 yılları arasındaki performanslarına göre değerlendirildi.

Küresel ekonominin genel görünümünü de ortaya koyan rapor, bu yıl 22 defa hazırlandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:10
  1. A101 marketleri
  2. Deloitte
  3. A101

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