A101, en hızlı büyüyenlerde ilk beşte Perakende zinciri A101 marketleri, dünyada en hızlı büyüyen beşinci şirketi oldu.

Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde 8 bin mağazasıyla faaliyet gösteren perakende zinciri A101 marketleri, Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporunda, dünyada en hızlı büyüyen ilk 50 perakende şirketinin arasında beşinci oldu. Raporda, şirketler 2012 ile 2017 yılları arasındaki performanslarına göre değerlendirildi. Küresel ekonominin genel görünümünü de ortaya koyan rapor, bu yıl 22 defa hazırlandı.



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