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A Milliler, İzlanda maçı için Türkiye'den ayrıldı

11 Haziran Salı günü İzlanda ile karşılacak olan a Milli Takım, Konya Havalimanı'na gelerek ülkeden ayrıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 16:43
A Milliler, İzlanda maçı için Türkiye'den ayrıldı

A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında 11 Haziran Salı günü oynayacağı İzlanda maçı için Konya'dan ayrıldı.

"Konya sizinle gurur duyuyor"

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, saat 15.00 sıralarında konakladıkları otelden çıkış yaptı. Milliler takım otobüsüne binmeden önce kendilerini uğurlamaya gelen bazı taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Futbolcular ve teknik heyet, otobüsle otelden ayrıldıkları sırada otelin önünde bekleyen yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu, millileri 'Konya sizinle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla uğurladı.

Kara yoluyla başkente geçecekler

A Milli Takım otobüsü İzlanda'ya yapacağı uçuş için Konya Havalimanı'na geldi. 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda'yla karşılaşacak A Milli Takım, Konya'dan Reykjavik'e yolculuk edecek. A Milli Takım kafilesi saat 16.00'da Konya Havalimanından Türk Hava Yollarına ait uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na uçtu. A Milliler, buradan kara yoluyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçecek. A Milli Takım Salı günü saat 21.45'te Laugardalsvöllur Stadyumunda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 3. maçında İzlanda konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0, Türkiye ise konuk ettiği Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:43
  1. Konya
  2. A Milli Takım
  3. Euro 2020 Elemeleri
  4. İzlanda
  5. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu
  6. İzlanda'nın başkenti Reykjavik
  7. Türk Hava Yolları
  8. Keflavik Uluslararası Havalimanı

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