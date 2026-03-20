Montella kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın merakla beklenen kadrosu

Dünya Kupası Play-Off turunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri...

Dünya Kupası Play-Off'unda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

KALECİLER

Altay Bayındır

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Semih Kılıçsoy

Yunus Akgün

 

HAVSA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
HAVSA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Resmi İlanlar

HAVSA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

