Montella kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın merakla beklenen kadrosu
Dünya Kupası Play-Off turunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri...
KALECİLER
Altay Bayındır
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Zeki Çelik
ORTA SAHA
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
FORVET
Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün