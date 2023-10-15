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Spor A Milli Takımımızın maç skorunu paylaşıyoruz!
Spor

A Milli Takımımızın maç skorunu paylaşıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:58:00 -
A Milli Takımımızın maç skorunu paylaşıyoruz!

Türkiye-Letonya milli maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında karşılaştığı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip oluyor.

Türkiye-Letonya ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Dubra, Ciganiks, Savaljevs, Tobers, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

Konya'da tribünler tamamen dolacak

Deplasmandaki Hırvatistan zaferinin ardından bu akşamki Türkiye-Letonya maçına Konya ev sahipliği yapacak. 40 bin kişilik Konya BŞB Stadı’nda satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, saat 21.45’te başlayacak kritik mücadelede tribünler tıklım tıklım dolacak. Taraftarlardan özellikle Kırmızı Beyaz giyinerek maça gelmeleri istenirken, Letonya’yı devirmemiz halinde diğer sonuçlara bakmadan ve Kasım’daki maçı beklemeden ilk 2’yi garantileyeceğiz.
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