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A Milli Takımımızın İsveç 11'i belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:34
A Milli Takımımızın İsveç 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu.

İLK 11'LER

İsveç: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Rohden, Toivonen, Guidetti

Türkiye: Sinan Bolat, Çağlar, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Ömer Bayram, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:34
  1. Türkiye
  2. İsveç

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