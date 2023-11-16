A Millî Takım'da yeni sponsorluk anlaşması

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla spora desteklerini sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, özel yolcu programı İGA PASS markasıyla ülkemizi dünyada temsil eden ve pek çok önemli başarıya imza atan Türkiye A Millî Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Millî Erkek Futbol Takımı’nın ‘Resmî Sponsoru’ olduğunu açıkladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı’na, Galatasaray Spor Kulübü’ne, Vakıfbank Spor Kulübü’ne ve Türkiye’nin ilk espor kulübü olarak bilinen İstanbul Wildcats’a da sponsorluk desteği sağlayan İGA PASS, Türkiye A Millî Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Millî Erkek Futbol Takımı’nı da İGA PASS ayrıcalıkları eşliğinde havalimanında özel şekilde ağırlayacak.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreni, İGA İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, İGA olarak toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayata değer katmaya sürdürdüklerini belirtti.

Bilgen, “Bugün burada çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Daha önce ‘Hizmet sponsoru’ olarak destek verdiğimiz Türkiye A Millî Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Millî Erkek Futbol Takımı’nın artık İGA PASS markamız ile resmî sponsoruyuz. Son yıllarda sporcularımız dünyada art arda kazandıkları başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattılar. Türk futbolu dünyada önemli bir konumda bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanları arasında yer alıyor. Bu bakımdan böyle güçlü iki kuruluşun bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem İGA’ya hem de Türk futboluna değer katacağına yürekten inanıyorum. İGA İstanbul Havalimanı olarak iş birliğimizin hem ülkemize hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise duygularını şöyle dile getirdi: “Ülkemizin medarı iftiharı İstanbul Havalimanı’nda, bu önemli iş birliği için sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz, kısa süre önce İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenleme hakkı kazandık. Bir hayali gerçekleştirdik ve Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırdık. Bu önemli organizasyonu almamızda; modern stadyumlarımız, konaklama tesislerimiz, ulaşım ağımız ve üst düzey havalimanlarımızın varlığı büyük rol oynadı. Dolayısıyla, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. İGA Pass ile ilk iş birliğimiz, 2021 yılında gerçekleşti. Tüm milli takımlarımızın tedarik sponsoru oldular. Şimdi ise bu sponsorluğu genişletiyoruz. İGA Pass, artık bizim resmi sponsorlarımız arasına girerek ailemize daha fazla güç vermeye başlıyor. Sadece kadın ve erkek A Milli Takımlarımıza değil, genç yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza da hizmet sunacaklar. Maç seyahatlerinde; karşılamadan, transferlerine tüm ihtiyaçlarında millilerimizin yanlarında olacaklar. Ayrıca, kendileriyle Euro 2024 yeni formalarımızın satışı için iş birliği yapacağız. Ay-yıldızlı formamızı, her gün binlerce yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı'nda özel mağazamızda buluşturacağız. Bu kıymetli iş birliği ile İGA İstanbul Havalimanı’nın ve İGA Pass markasının, tüm milli takımlarımıza uğur getirmesini diliyorum.”