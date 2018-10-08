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A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı! Kadrodan çıkarıldı

Topal, kasık fıtığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:01
A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Bosna-Hersek'le yapacağı hazırlık maçı ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Mircea Lucescu'nun belirlediği 26 kişilik kadroda bulunan Mehmet Topal, aday kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun kasık fıtığı nedeniyle çıkarıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:01
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