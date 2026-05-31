A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası çalışmaları kapsamında A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık sınavını Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde veriyor. Milliler, yarın akşam oynanacak bu önemli müsabakanın ardından ABD'ye hareket edecek ve 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Florida'daki Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile bir diğer hazırlık maçına çıkacak.

1697 Günlük Hasret Bitiyor: Milliler, en son 8 Ekim 2021 tarihinde 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de (1-1) berabere kalmıştı. Ay-yıldızlılar tam 1697 gün aradan sonra yeniden Kadıköy çimlerine ayak basacak.

650. Tarihi Müsabaka: Türkiye, tarihindeki 650. maçına çıkıyor. Geride kalan 649 maçta 257 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet alan milliler, rakip fileleri 897 kez havalandırdı.

Montella'nın 32. Sınavı: Teknik Direktör Vincenzo Montella, takımın başında çıktığı 31 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

Rakiple 9. Randevu: Kuzey Makedonya ile bugüne dek oynanan 8 karşılaşmada millilerin 5 galibiyeti bulunurken, 2 maç berabere bitti ve rakip takım sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nu 13 puanla 3. sırada tamamlamış, ardından UEFA Uluslar Ligi play-off'larında Danimarka'ya 4-0 yenilerek turnuva şansını kaybetmişti. Teknik Direktör Goce Sedloski'nin çalıştırdığı kadroda Süper Lig izleri taşıyan isimler dikkat çekiyor. Konyaspor'dan Enis Bardhi ve Kocaelispor'dan Darko Churlinov'un yanı sıra; bir dönem Türkiye'de forma giyen Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov da rakip kadroda yer alıyor.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. A Milli Takım kampında ise Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürerken, kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.