0553 313 94 23

A Milli Takım, ilk yenilgisini İzlanda'da aldı

- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, grupta liderliği averajla kaybetti- Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı- Dorukhan Toköz, A Milli Takım ile ilk golünü attı- Milli takım, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galip gelemedi

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:04
A Milli Takım, ilk yenilgisini İzlanda'da aldı


REYKJAVİK (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Elemelerdeki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı yenen ay-yıldızlı takım, İzlanda karşısından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yenilgisi sonucunda grupta 9 puanda kalan A Milli Takım liderliği averajla Fransa'ya kaptırdı. Aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı.


- Dorukhan ilk golünü attı


Ay-yıldızlı ekibin genç futbolcusu Dorukhan Toköz, İzlanda ile oynanan karşılaşmada A Milli Takım forması ile ilk golünü attı.

Dorukhan, mücadelenin 40. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla skoru milli takımın tek golünü attı.

Ay-yıldızlı ekip ile 5. maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı.


- Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk yenilgisi


A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki 6. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Türkiye, bu maça kadar Güneş yönetiminde bu yıl oynadığı 3'ü resmi, 2'si özel 5 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Arnavutluk, Moldova, Fransa, Yunanistan ve Özbekistan ile oynadığı 5 maçı da kazanan Türkiye'nin serisi İzlanda deplasmanındaki mağlubiyetle sona erdi.

- A Milli Takım ilk golünü yedi


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda ilk 3 maçında gol yemeyen Türkiye, İzlanda deplasmanında kalesindeki ilk golleri gördü.

Grupta sırasıyla Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 yenen Türkiye, İzlanda karşısında kalesini gole kapatamadı ve bu istatistiğini sürdüremedi.


- Reykjavik'te yine kazanamadı


A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçla beraber rakibi ile başkent Reykjavik'te oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet bir beraberlik yaşadı.

Türkiye, İzlanda ile oynadığı 11 karşılaşmada ise sadece 2 galibiyet elde etti. Diğer 9 maçın 7'sini İzlanda kazanırken, 2 maç da berabere bitti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:04
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. EURO 2020
  3. Futbol
  4. İzlanda
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takım, ilk yenilgisini İzlanda'da aldı
    1. A Milli Takım, ilk yenilgisini..
    2. Olaya karışan Suriyeliler Tarsus’ta..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2019
    4. "İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim..
    5. Elazığ’da kavga: 2 yaralı
    6. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    7. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    8. Filistinli çocuğun babasının..
    9. Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya..
    10. Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü..
    11. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    12. İmamoğlu'nun yalanlarına Binali..
    13. İzlanda- Türkiye maçı kaç kaç bitti?..
    14. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    15. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    16. Evde yaptıkları sahte alkollü içince..
    17. Türkiye - İzlanda maçında Milliler üzdü!
    18. Kaldırılması öngörülen sınav için Büro..
    19. Trabzon’da adliye personelinden Yargı..
    20. Mustafakemalpaşa Kaymakamı..
    21. Adliye çalışanlarından GYS..
    22. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa..
    23. Başkan Tekin’e şerbetçi otu figürü..
    24. SAKEM yıl sonu etkinlikleri başladı
    25. Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni
    26. Trump: "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok..
    27. Sağlık Bakanı Koca: “Mültecilere..
    28. Başkent'te şiddetli yağış
    29. Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve..
    30. Bursa merkezli 5 ilde silah..
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu