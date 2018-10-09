THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

A Milli Takım hazırlıklarını devam ettirdi

Bosna Hersek ile Rize'de özel maç yapacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

09 Ekim 2018 Salı 20:00
A Milli Takım hazırlıklarını devam ettirdi

Bosna Hersek ile 11 Ekim'de Rize'de özel maça çıkacak olan ve sonrasında 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda Uluslar Ligi mücadelesinde boy gösterecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmaların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde tesislere gelen Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Serebral Palsi (Beyin felci) hastaları, milli takım kampını ziyaret etti. Futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektiren ziyaretçiler, daha sonra idmanı takip etti. Çalışma öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu, topla ısınan futbolculara eşlik ederek pas çalışması yaptı. Rumen teknik adamın keyifli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. A Milliler yarın sabah özel uçakla Rize'ye gidecek.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:00
  1. Rize
  2. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  3. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!